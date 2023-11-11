البرهان والسيسي يبحثان مجمل تطورات الأوضاع في السودان

التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها وتطويرها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس المصري على الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة، وإرتكابها جرائم جسيمة في حق المدنيين.

وأشاد البرهان بالدور الذي تلعبه مصر للحفاظ على وحده وسلامة واستقرار السودان، و استقبال العديد من المواطنين السودانيين – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

من جانبه أكد الرئيس المصري دعم بلاده للسلام والاستقرار في السودان، منوهاً إلى الجهود التي قامت بها مصر من أجل معالجة الأزمة السودانية من خلال إستضافتها لمؤتمر دول جوار السودان والذي هدف لإيجاد الحلول الجذرية وإنهاء الحرب. وقال السيسي إن علاقة السودان مع مصر، علاقة استثنائية مؤكداً حرص بلاده على إستدامة السلام والاستقرار في السودان.