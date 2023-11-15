البرهان يلتقي رئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي

متابعات: السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمقر إقامته بأديس أبابا التي وصلها اليوم في زيارة رسمية، رئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي موسى فكي.

وتطرّق اللقاء للأوضاع في السودان والجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية.

واطلع رئيس مجلس السيادة، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على تطورات الوضع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة واستهدافها للمدنيين والمنشآت والمرافق العامة، وارتكابها لفظائع إنسانية في حق المواطنين الأبرياء – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأكد البرهان، عزم الحكومة وتعاونها مع كل المبادرات المطروحة لمعالجة هذه القضية، مشيداً بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عبر منبر جدة في إيجاد حل للأزمة، فضلاً عن جهود الاتّحاد الأفريقي والإيقاد والتي تصب في مجملها نحو استدامة السلام والاستقرار في السودان.