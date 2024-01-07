وزارة الهجرة المصرية تشدد على الطلاب المصريين بعدم التوجُّه إلى السودان

القاهرة: السوداني

شدّدت وزارة الهجرة المصرية؛ على جميع الطلاب الدارسين بالسودان بعدم التوجُّه مرةً أخرى إلى مناطق النزاعات حفاظاً على أرواحهم.

وقالت الوزارة: “لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان، والذين تَمّ إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرةً أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته”.

وأضافت: “هذا، ولدى قيام الأطراف المتصارعة بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقّت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عدداً من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرةً أخرى. وفي هذا الإطار، فإنّ وزارة الهجرة تُهيب بجميع الطلاب الدارسين بالسودان بعدم التوجُّه مرة أخرى إلى هذه المناطق؛ حفاظاً على أرواحهم”.