إثر طلقة طائشة.. استشهاد المذيع أحمد عربي في أم درمان

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

استشهد الإعلامي السوداني والمذيع السابق بقناة النيل الأزرق، أحمد يوسف عربي، مساء أمس الخميس، إثر طلقة طائشة بمنزله بمدينة أم درمان حي العباسية، حيث شهدت تلك المنطقة مؤخراً اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع.

نعاه عدد كبير من زملائه الإعلاميين ومعارفه ومتابعيه، لافتين لحُسن تعامله وطيب خصاله وان فقده مؤلم فجع الجميع.

الجدير بالذكر آخر بوست قام بنشره على صفحته بالفيس بوك كتب فيه: (معركة المنتصر فيها مهزوم، والأكثر هزيمة المواطن).

ناشر الصحيفة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتقبله قبولاً حسناً ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وصحبه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)