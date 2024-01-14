مدعي المحكمة الجنائية خان سيزور بريطانيا بدعوة من تجمع روابط دارفور

القاهرة: السوداني

علمت (السوداني) أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سوف يزور بريطانيا بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بدعوة من تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة.

وأعلن خان رسمياً البدء في تحقيقات بشأن مزاعم إبادة جمياعية وجرائم حرب بمناطق في دارفور أبرزها الجنينة بغرب دارفور وأردمتا، وكانت منظمات دولية منها ــ هيومن رايتس ووتش أعلنت عن العثور على مقابر جماعية بمدينة الجنينة ووثّقت تصفية عرقية لقبيلة المساليت من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها.

وحسب معلومات (السوداني)، فإن مدعي الجنائية سوف يشارك في اجتماعات ولقاءات مع التجمع الدارفوري والسودانيين والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لمناقشة قضية العدالة الدولية في السودان وتسليط الضوء على الإفلات من العقوبة.