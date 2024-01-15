أطباء بلا حدود: 500 ألف نازح من ود مدني في حاجة عاجلة إلى مساعدات

الخرطوم: السوداني

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من الصعوبات الشديدة التي تواجهها، بجانب المنظمات الأخرى لتقديم مساعدات عاجلة لنحو نصف مليون نازح جديد من ود مدني عقب استيلاء قوات الدعم السريع عليها في منتصف ديسمبر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان مساء اليوم الاثنين تلقته “السوداني”، إن الصراع تسبب في معاناة لا تُحصى، ونزوح الملايين، ومقتل الآلاف، وإصابة عدد لا يحصى، مشيراً إلى أن كثيراً من النازحين من ود مدني كانوا قد نزحوا إليها سابقًا.

وأوضحت المنظمة أن عدد النازحين إلى القضارف بلغ (64000 شخص) وكسلا (30000 شخص)، ما يعني صعوبة الحصول على رعاية صحية وأدوية أساسية، خصوصًا أن الفارين يعانون من متاعب صحية متزايدة، ناتجة عن الآثار المباشرة وغير المباشرة للعنف، وتدهور صحتهم يوماً بعد يوم بسبب ندرة وتلوث المياه والصرف الصحي وغيره من الخدمات الأساسية.

وقال سليمان عمار، منسق منظمة أطباء بلا حدود بالسودان: “من خلال عياداتها المتنقلة، شخصت أطباء بلا حدود 66 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد مع مضاعفات خطيرة في الأشهر الستة الماضية – حالات يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في المستشفى بشكل عاجل”.