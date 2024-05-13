حاكم دارفور: هذه ليست حرباً إنما دفاع عن النفس والعرض

متابعات: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن تكرار الهجوم على مدينة الفاشر – من قبل مليشيا الدعم السريع – وإصرار إحراقها وحرمان المدنيين وتجويعهم بمنع دخول الإغاثة والاحتياجات الإنسانية، سيولّد ردود فعل مضادة على المواقع التي يظنون أنها كواكب معزولة وآمنة.

وأضاف مناوي في تغريدة له على منصة X: “الاستبسال الذي هيّج مشاعر أهل دارفور من قبل القوات المسلحة والقوة المشتركة والإسناد الشعبي سيضاف سجلاً في صفحات التاريخ. هذه ليست حرباً إنما دفاع عن النفس والعرض، طالما المعتدي لا يميز بين المسلح والأعزل، لقد استمعنا لأصوات شيوخ وأمراء الحروب التي توصي بمسح مدينة الفاشر بمواطنيها. العدل ينتظركم ولو طال الزمن”.