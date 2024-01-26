بمشاركة ممثلين مصريين.. مخرج سوداني يشارك في فعالية إنسانية لأهالي غزة

القاهرة: محاسن أحمد عبد الله

شارك المخرج السينمائي السوداني، طارق الخندقاوي في الفعالية الإنسانية الخاصة بأهالي غزة، وذلك بتعبئة المواد الإنسانية للمتضررين في القطاع.

كان ذلك بفندق موفنبيك للإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الدعوة التي قُدمت له من مؤسسة كريمة العُلا الخيرية، بمشاركة عدد من الممثلين المصريين أبرزهم النجم عمرو عبد الجليل والممثل حمزة العيلي.

من جانبه، قال الخندقاوي لـ(السوداني)، إنّه سعيدٌ بالاختيار والمشاركة في حدث وصفه بالإنساني.

الجدير ذكره أن المخرج السينمائي طارق الخندقاوي تمّ اختياره الأسبوع الماضي عضواً بلجنة السينمائيين السودانيين بمصر.

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