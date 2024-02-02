السودان يتسلّم شهادة تسجيل واعتماد مواكب واحتفالات المولد النبوي الشريف من اليونسكو

بورتسودان: السوداني

أعلنت وزارة الخارجية، أن سفارة السودان بباريس – المندوبة الدائمة لدى اليونسكو، تسلمت شهادة تسجيل واعتماد مواكب واحتفالات المولد النبوي الشريف في السودان ضمن لائحة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

وتقدمت مساعدة المدير العام لليونسكو للقطاع الثقافي بالتهنئة لسفير السودان بباريس، ومندوبه الدائم لدى اليونسكو، د. خالد محمد فرح بالتهنئة على هذا الإنجاز الذي حقّقه السودان.

يُذكر أنّ اعتماد مواكب واحتفالات المولد النبوي الشريف بالسودان في لائحة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية تم في ديسمبر الماضي في اجتماع اليونسكو ببوتسوانا.