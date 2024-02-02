(جلواك) ينقذ حياة مريضة بضمان جواز سفره

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أنقذ الممثل الكوميدي السوداني محمد جلواك، حياة سيدة سودانية من الموت، بعملية جراحية ناجحة، وذلك بعد المناشدة التي أطلقها عبر صفحته بالفيسبوك للمساهمة بدفع تكاليف العملية، لأنها إذا لم تُجرَ لها ستموت حسب الأطباء، إلّا أنّ المبلغ المتبقي ومقداره ٥٧٨ ألفاً لم يكتمل، الأمر الذي جعله يرهن جواز سفره لإدارة المستشفى لإجراء العملية لإنقاذ حياة السيدة.

من جانبه، قال جلواك بعد العملية: (الحمد لله والشكر لله من قبل ومن، بعد تمت عملية خالتنا فوزية ٨ ساعات كاملة وهي الآن فاقت من التخدير وفي أحسن حال وسط دموع بنتها المتألمة، لم يكتمل المبلغ وأدخلنا الحاجة فوزية العملية بضمان جوازي، اللهم لك الحمد والشكر عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك).