يطوف من خلالها المدارس السودانية بالقاهرة.. عازف سوداني يعرف بالأغنيات الوطنية

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أطلق عازف الكمان السوداني المقيم بالقاهرة، الشافعي شيخ إدريس، مبادرة مجانية أطلق عليها اسم (تعالوا نغني)، يطوف من خلالها المدارس السودانية بالقاهرة للتعريف بالأغاني الوطنية والموسيقية.

ويقول الشافعي عن المبادرة: “هي مبادرة تستهدف الطواف على كل المدارس السودانية في القاهرة للتعريف أكثر على بعض الأغنيات الوطنية وشعرائها وملحنيها ومغنيها، ومحاولة لرفع الحس الوطني للطلاب وتقديم محاضرة موسيقية وكنوع من الترويح لهم نعزف ونغني أغنيات للوطن”.

وأضاف: “أقدمها لكل المدارس بلا مقابل، كل المطلوب الاتصال وتنسيق المواعيد وإن شاء الله يسلم وطني العزيز”.