لقاء مرتقب بين الجيش والدعم السريع

متابعات: السوداني

قال منسق الإغاثة، مسؤول المساعدات الإنسانية الأممي، مارتن غريفيث، ان لديه اتصالات بقائدي الجيش والدعم السريع بشأن عقد لقاء بين مفوضين من الطرفين، حيث وافق كلاهما وأعربا عن سعادتهما بتسهيل وصول المساعدات للمتضررين من الحرب.

يذكر ان خطر الجوع يهدد ملايين الأشخاص في ‎السودان مع استمرار النزاع.

وحتى الآن، قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية إلى 6.5 مليون شخص داخل السودان. واوضح البرنامج انه يمكنه الوصول إلى ملايين آخرين لمنع حدوث مجاعة من خلال وصول المساعدات دون عوائق وضمان حرية التنقل عبر خطوط النزاع.