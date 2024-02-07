رمطان لعمامرة يصل السعودية لبحث الوصول إلى ايقاف اطلاق النار في السودان.. ويؤيد منبر جدة

الرياض: السوداني

وصل رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، إلى المملكة العربية السعودية. والتقى نائب وزير الخارجية ‎السعودي، وليد الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وعلمت (السوداني) ان لعمامرة شرح المهام المناطة بمهمته كبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، وابدى رغبته في تنشيط العمل للوصول إلى ايقاف اطلاق النار في السودان، كما أيد منبر جدة.

وتم استعراض جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في السودان، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية.