عودة شبكة سوداني للعمل في عدد من الولايات

بورتسودان: السوداني

عادت شبكة شركة سوداني للاتصالات إلى العمل اليوم في عدد من ولايات السودان – اتصالات وانترنت.

وقال خبير الاتصالات الدولي، د. هشام عوض عبد المجيد لـ (السُّوداني)، ان شركة سوداتل، بمجهود كبير ومقدر، تمكنت من تشغيل مركز معلومات data center بديل في بورتسودان، والخدمة الآن سوف تغطي جميع السودان دون استثناء.

وأضاف د. هشام: “كانت شركة سوداتل تعمل في إنشاء مركز المعلومات الجديد في بورتسودان منذ فترة دون إعلان. ومركز المعلومات الإلكتروني هو المركز الذي يحتوي على أجهزة تسجل وتحفظ معلومات حسابات المشتركين وأرصدتهم واستهلاكهم وهو ال billing system – نظام الفوترة”.