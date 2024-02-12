بعد تكبدها خسائر فادحة.. ميليشيا الدعم السريع تجلي عائلاتها إلى العيلفون

* صورة أرشيفية إبان طرد الميليشيا لسكان العيلفون من ديارهم

الخرطوم: السوداني

قال شهود عيان لـ (السُّوداني)؛ أن ميليشيا الدعم السريع، قامت بإجلاء قرابة (500) من عائلات قادة وضباط الميليشيا؛ من منازل المواطنين التي احتلوها في الخرطوم، إلى منطقة العيلفون بشرق النيل – تبعد عن سط الخرطوم بنحو 30 كلم.

وأوضح شهود العيان، ان الميليشيا أعادت استيطان عائلاتها في منطقة العيلفون، عقب الهجوم والتقدم الواسع الذي شنته القوات المسلحة بصحبة قوات العمل الخاص وهيئة العمليات على محاور عديدة في الخرطوم، حيث كبدوا قوات الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتمت محاصرتهم من 3 اتجاهات، ولذلك قاموا بإجلاء أسرهم إلى منطقة العيلفون البعيدة نسبيا من مناطق الاشتباكات الحربية.

وأكد أعيان من منطقة العيلفون لـ (السُّوداني) ان ديارهم صارت ملجأ لأسر ميليشيا الدعم السريع، وأن العديد من المنازل يتم استخدامها مكاتب إدارية ومخازن لقوات الدعم السريع المتمردة.

