صحيفة السوداني - صحيفة الهوية الجامعة
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الأمم المتحدة: 25 مليون سوداني يعانون ارتفاع معدلات الجوع.. مع نزوح آلاف الأسر واضطرارها إلى عبور الحدود إلى تشاد وجنوب السودان كل أسبوع
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تنسيقية “تقدم” تلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
تنسيقية “تقدم” تلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
الأمم المتحدة: 25 مليون سوداني يعانون ارتفاع معدلات الجوع.. مع نزوح آلاف الأسر…
سيدة أعمال سودانية تتبرع للجيش بخِراف فرحاً بانتصاره
لجان مقاومة امتداد شمبات تحذر من مجاعة مع استمرار انقطاع الاتصالات
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