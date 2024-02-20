تنسيقية “تقدم” تلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

الخرطوم: السوداني

انعقد مساء أمس الاثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماع ضم وفداً من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” ترأسه د. عبد الله حمدوك ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وأعرب وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” عن عميق تقديره لدور الاتحاد الأفريقي في دعم تطلعات الشعب السوداني ومواقفه القوية في هذا السياق، وأكد على أهمية التنسيق المحكم بين كافة المبادرات الإقليمية والدولية والدور المهم لمنظمتنا القارية، كما لفت الانتباه لفداحة الكارثة الإنسانية في السودان وضرورة رفع الاستجابة الإقليمية والدولية للتصدي للاحتياجات العاجلة للملايين من السودانيين الذين تضرروا من حرب 15 أبريل.

وبحسب تعميم من اللجنة الإعلامية لـ”تقدم”، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه يولي القضية السودانية اهتماماً خاصاً، وأنه سيكثف من التواصل الإقليمي والدولي لتسريع جهود الوصول لحل سلمي في السودان، مشدداً على أهمية الدور المدني في إنهاء الحرب وإسكات صوت البنادق في السودان.