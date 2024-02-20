جامعة الخرطوم تُرتِّب لافتتاح مركز للامتحانات بالسعودية

الخرطوم: السوداني

عَقدَ مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية، عدداً من الاجتماعات مع سعادة القائم بأعمال سفارة السودان بالرياض، بحضور عدد من أولياء أمور وآباء طلاب الجامعة الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية، وذلك بغرض الترتيبات التي تقوم بها الجامعة لإنشاء مركز للامتحانات لطلاب جامعة الخرطوم الموجودين في المملكة ودول الخليج وبعض الدول الأوروبية.

وقال مدير الجامعة إنّ السفارة السودانية وأولياء الأمور قد رحّبوا بالمشروع، وأعلنوا دعمهم الكامل له، حيث وفّـرت السفارة السودانية مقراً يسع أكثر من سبعين طالباً.

كما عقد مدير الجامعة، اجتماعاً آخر مع أولياء الأمور وقاموا بزيارة أكاديمية الفيصل العالمية، وعقدوا اجتماعاً مع إدارة الأكاديمية بغرض توسيع مركز الامتحانات لاستيعاب أكبر عَدَدٍ من الطلاب، وقد رحّـبت إدارة الأكاديمية بالمشروع، وتم الاتفاق على إنشاء مركز آخر يستوعب أكبر عَدَدٍ من الطلاب.

وفي الخُصُـوص، أعلن أولياء الأمور تحمُّلهم لكافة تكلفة احتياجات المركز واستضافة الأساتذة، وتوفير سكن مناسب للطلاب، دعماً منهم للجامعة والتي ظلت إدارتها تسعى في هذه الظروف الصعبة تأمين مُستقبل طُـلابها.