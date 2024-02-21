وفاة وإصابة 17 سودانياً في حادث مروري بطريق أسوان المصري

اسوان: السوداني

توفي 11 سودانياً اليوم، وأُصيب 6 آخرون في حادث مروري، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي في أسوان.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة بأسوان.

وأظهرت التحقيقات الأولية للشرطة المصرية أن الحادث وقع أثناء محاولة مجموعة من السودانيين الفرار بسيارة ربع نقل نظراً لدخولهم إلى أسوان بطريقة غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن السرعة الجنونية أدت إلى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي واشتعال النار بها، مما أدى إلى مصرع 11 شخصا وإصابة 6 آخرين.

وأوضحت الدستور المصرية، بيانات الضحايا والمصابين وهم كالتالى:

المتوفيين: مجاهد عثمان الياس، 53 سنة، وعبدالناصر مجاهد عثمان الياس، 23 سنة، وعادل الياس الصديق، 35 سنة، وحسب الله ادم عبدالرحيم، 28 سنة، و7 جثامين آخرين مجهولين الهوية.

وتبين أن الـ11 شخصًا، جميعهم سودانيين الجنسية، وتم نقلهم جثث متفحمة وأشلاء من موقع الحادث إلى مشرحة أسوان العمومية، وبعضهم تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان التخصصي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

أما المصابون فهم: على أبو القاسم على، 28سنة، وإصابته جرح قطعى فى فروة الرأس، مصرى الجنسية، وأحمد الجادو على، 18 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومعتصم ادم محمد، 27 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، و3 أطفال أشقاء وهم: يوسف عادل ايشا، سنتين، وشقيقته مريم عادل ايشا، سنة، وشقيقه محمد عادل ايشا، وجميعهم إصابتهم كدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم. وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.