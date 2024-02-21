الفريق أول البرهان: معركة الكرامة ستنتهي بدحر التمرُّد وهزيمته نهائياً

كسلا: السوداني

زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن،ة عبد الفتاح البرهان، ولاية كسلا اليوم، ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات، حيث تَدافعَ مواطنو كسلا لاستقباله في شوارع المدينة.

وحيّا البرهان، جموع المواطنين بالولاية، مشيراً إلى أنّ تعدد القبائل بولاية كسلا يمثل نموذجاً لوحدة التنوع المجتمعي.

وخلال الجولة، تفقد ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 41 مشاة بكسلا، مُؤكِّـداً أنّ القوات المسلحة ماضيةٌ في معركتها حتى دحر هذا التمرد وهزيمته نهائياً.

وأشاد البرهان بالمستوى العالي لاستعداد القوات النظامية بكافة وحداتها بالمنطقة الشرقية وجاهزيتها لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

وثمّن دور حكومة الولاية والأجهزة النظامية لدعمهم ومُساندتهم للجهد العسكري، والمستنفرين بالمقاومة الشعبية الذين لبُّوا نداء الوطن وانخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة التمرد ودحره وهزيمته وتأمين هذا البلد وحماية أرضه وعرضه، لافتاً إلى أنّ الإرادة الشعبية والمخلصين والشرفاء من أبناء هذا الوطن هي الدافع لنصرة القوات المسلحة.

وأكّـد رئيس مجلس السيادة أنّ القوات المسلحة تتقدّم في كافة المحاور وقريباً ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض الوطن.