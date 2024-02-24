انطلاق ورشة “تقدم” حول الترتيبات الدستورية للمرحلة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي، الجمعة، ورشة للقوى الديمقراطية المدنية “تقدم” حول الترتيبات الدستورية للمرحلة الانتقالية لتطوير رؤية الائتلاف الذي يضم قوى سياسية ومدنية حول وقف الحرب وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي.

وبحسب تعميم صحفي، قال القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الواثق البرير، إن التنسيقية تعمل على دعم اي مجهودات للوصول إلى السلام عبر وقف العدائيات وإطلاق النار باعتبارها خطوة أولى لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة السودانيين.

وأكد البرير خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، دعم تنسيقية تقدم لمجهودات الفاعلين في العمل الإنساني لمعالجة الوضع الكارثي، لا سيما قضايا حشد الدعم الإنساني وضمان الوصول للمتضررين وتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأشار إلى استمرار العمل لمحاصرة خطابات التعبئة والاستنفار للمدنيين والتجيش للمكونات القبلية ونزع السلاح من كل المجموعات خارج منظومة القوات النظامية.

وشدد على ضرورة الاتصال الواسع مع الجهات المختلفة للتحاور حول مبادئ الحل التفاوضي ومناقشة وتطوير الرؤية السياسية لتقدم، فضلاً عن التواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي للتنسيق والتعاون من أجل إجراء عملية سياسية شاملة.

وأوضح أن العملية السياسية الغرض منها إنهاء الصراع وتأسيس عقد اجتماعي جديد ومشروع وطني يعالج قضايا الأزمة السودانية الشاملة، واقتراح الحلول الناجعة والشجاعة التي تجاوب على الأسئلة الرئيسية التاريخية بما يحقق وحدة السودان والحكم المدني الديمقراطي والجيش الواحد المهني القومي وتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإنصاف الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين.

من جهته، قال القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية الطيب المكالابي، إن مشروع الورش إحدى الاستراتيجيات الأساسية لتحقيق أهم أهداف “تقدم” من خلال خلق رؤية مستقبل السودان عبر عقد ورش عمل موضوعية لمناقشة القضايا الجوهرية مثل الدستور والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة وغيرها، والتوصل إلی توافق في الآراء بشأن هذه القضايا من خلال المشاورات التي ستعرض خلاصاتها في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية تقدم لإجازتها.