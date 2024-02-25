مواصلة في جرائم الحرب.. مليشيا الدعم السريع تختطف نساءً في مدني وتربط وتغطي أعينهن وتقتادهن إلى معتقلات مجهولة

مدني: السوداني

قالت لجان مقاومة مدني، إنّ هناك بعض التقارير الأولية تفيد عن وجود حالات اختطاف واعتقال للنساء منذ دخول مليشيا الدعم السريع إلى مدينة ود مدني، “حيث تقوم هذه المليشيا بربط وتغطية أعينهن واقتيادهن إلى معتقلات مجهولة”.

وتسيطر المليشيا على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة – ثاني أكبر مدن السودان منذ انسحاب الجيش منها دون قتال في ديسمبر المنصرم، وقامت بنهب وتدمير البنى التحتية لمشروع الجزيرة والاستيلاء على جميع أصوله من المركبات، ونهبت جميع البنوك والمقار الحكومية وأجلت السكان من المدينة ونهبت منازلهم، فيما قامت بقتل عدد من سكان قرى الجزيرة.

وفي وقت سابق قالت لجان المقاومة بود مدنى، إنّ المليشيا تستغل انقطاع الاتصالات والإنترنت، لارتكاب الكثير من الانتهاكات.