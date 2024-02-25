لجان مقاومةالحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع تواصل استباحتها لقري الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إن مليشيا الدعم السريع لا تزال تستبيح في قرى طابت حتى تاريخ الأمس.

وقال بيان للجان مقاومة الحصاحيصا: “أغلبية القرى التي هوجمت ما تزال تحت مطرقة الجنجويد الغاشمة، إذ أنها لم تكتفِ بالقتل والنهب والتشريد؛ حتى بعد أن تعاون جميع المواطنين وقاموا بتسليم كل ما يملكونه من ممتلكات وأموال ومركبات” .

وتابع البيان: “هنالك أنباءٌ عن سقوط شهداء في قرية (مريود) لم يتم التأكد منهم نسبةً لصعوبة الوصول إلى أحد الناجين من ويلات المليشيا، كما أنها قامت أيضاً بتعذيب المواطنين بقرية (فطيس) وقامت بضربهم بالرصاص في الأرجل وتهديدهم بقتل النساء والأطفال وأدت هذه الممارسات إلى نزوح النساء والأطفال والمرضى والمسنين مشياً على الأقدام حتى المناقل.. إن ما يحدث من إنتهاكات وفظائع لإنسان الجزيرة المسالم لن يمر مرور الكرام وستتم ملاحقة كل من تسبّب في هذه الإنتهاكات البشعة ولم يحرك ساكناً لوقف هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين العُـزّل”.