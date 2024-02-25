الفريق أول البرهان يهدي أجهزة (إستار لينك) لخدمة الإنترنت لمواطني محلية كرري في أم درمان

أم درمان: السوداني

تسلّم والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم هدية القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول البرهان لمواطني محلية كرري، عبارة عن أجهزة إنترنت (إستار لينك) سلمها له نائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية اللواء الركن معتصم.

وقال الوالي إنّ هدية القائد تعد ذات قيمة كبيرة للمواطن الذي يعاني هذه الأيام من انقطاع خدمات الاتصالات، مما أثّـر على الأوضاع المعيشية، وأضاف الوالي أن الأجهزة سيتم توزيعها بعناية بحيث تغطي أكبر مساحة يوجد فيها المواطنون، ووجه الوالي الفنيين بالشروع فوراَ في تركيب الأجهزة حتى يتمكن المواطن استخدام خدمات الإنترنت اعتباراً من يوم غد الاثنين.