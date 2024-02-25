فنانون سودانيون يُقدِّمون أوبريت (أيام وتعدي)

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

قدّمت مجموعة من الفنانين السودانيين، أوبريتاً غنائياً بعنوان “أيام وتعدي” كلمات الشاعر السوداني محمود الجيلي، ألحان خالد حسن، توزيع موسيقي وتنفيذ عبد الله قباني.

الفنانون المشاركون في الأوبريت هم: “عمر إحساس، خير الله عز الدين ، إنصاف فتحي، محمد الفاتح زولو، مسعود فائز، محمد دفع الله، علي الشيخ، معتز جوطة، أحمد محمد عوض، خالد حسن، تامر خضر، خالد حلمي ويوسف عبد الغفار”.

مطلع أبيات من الأوبريت:

دي كلها أيام وتعدي

حترجع من تاني البسمة

البيت العامر بالضيفان

ونسة أحباب زي النسمة

أطفال شايلين علبة ألوان

يرسموا في الخاطر كم رسمة

يرفرف فوق علم السودان

يا وطني تعيش دائماً أسمى