البرهان يزور القاهرة الخميس المقبل.. وأزمة اللاجئين والنازحين السودانيين في مصر على رأس أجندة اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بورتسودان: السوداني

يزور رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، العاصمة المصرية القاهرة، الخميس. ومن المقرر ‏أن يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، البرهان، بمقر الرئاسة المصرية، حيث يطلعه الأخير على آخر مستجدات الوضع في الساحة السودانية على المستوى الميداني والإنساني.

وقالت مصادر (السوداني)، أن أزمة اللاجئين والنازحين السودانيين في مصر ستكون على رأس أجندة اللقاء بين الرئيسين.

كما سيتطرق اللقاء إلى مناقشة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة بين طرفي الصراع، والسماح بتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول جوار السودان؛ لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار.