جوبا تفرض شروطاً جديدة على السودانيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها

بورتسودان: السوداني

وضعت دولة جنوب السودان، شروطاً جديدة على السودانيين الراغبين الدخول إلى أراضيها، وذلك بالحصول المسبق على تأشيرة أو إذن دخول للسودانيين المغادرين إلى جوبا، بالإضافة إلى كرت تطعيم الحمى الصفراء.

وعممت شركة بدر للطيران، تنويهاً لجميع مكاتبها، بأنه اعتباراً من يوم أمس، يشترط الحصول على تاشيرة مسبقة أو إذن دخول السودانيين المغادرين إلى جوبا.

يذكر أن السودان يستضيف عشرات الآلاف من المواطنين الجنوبيين الذين فروا من نيران الحرب في جنوب السودان، وتتم معاملتهم كمواطنين سودانيين.

وأعلن وزير الداخلية اللواء متقاعد خليل ساير، عن تشكيل لجان لضبط السجل المدني ومراجعة الجنسية والرقم الوطني واللاجئين، وأضاف أن التساهل في منح الهوية السودانية أضرّ بالبلاد. وقال إن الإجراءات غير السلمية من قبل حكومة الإنقاذ بمعاملة عدد كبير من الأجانب من الجنوبيين والسوريين والإريتريين كمعاملة السودانين وعدم تسجيلهم كلاجئين وفق ضوابط اللجوء المعروفة ترتبت عليها أضرار بالوطن وأمنه.

وشدد الوزير، إن الشعب السوداني تضرر من اللاجئين الجنوبيين الذين عملوا مع المتمردين في القصف بالمدفعية. وأضاف أن أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين والجنوبيين انضموا للتمرد طوعاً أو كرهاً وتم إغراؤهم بالمال.