وزير العدل يُقدِّم بيانيْن عن السودان خلال فعاليات الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان

بورتسودان: السوداني

علمت (السوداني) أنّ وزير العدل، معاوية عثمان محمد، سوف يُقدِّم بيانيْن عن السودان خلال فعاليات الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث يُقدِّم بيانه الأول أمام الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة، والآخر بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان في جلسة الحوار المعزز المزمع عقدها يوم الجمعة. في وقت يستمع فيه المجلس أيضاً إلى تقرير يُقدِّمه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حول حالة حقوق الإنسان في السودان.

وسلّمت الحكومة رسمياً الأسبوع المنصرم ردّها على تقرير (تورك) الذي أعلنه الجمعة، وقال فيه أنّ طرفي الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب، تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وسيشمل بيان السودان على فقرات عديدة من رد الحكومة على التقرير الذي أعلنه الجمعة، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أعمال دورته الـ55 العادية في جنيف.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 برئاسة محمد شاندي، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع.

وباشرت البعثة، مهامها منتصف يناير المنصرم، ومن المقرر أن تقدم تحديثاً شفوياً حول نتائجها الأولية إلى المجلس في دورته السادسة والخمسين في يونيو ـ يوليو، يليه تقريرٌ شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر – أكتوبر، وتقريرٌ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في كتوبر 2024.