تعيين د. عاصم أحمد حسن مستشاراً ثقافياً لسفارة السودان بالقاهرة

القاهرة: السوداني

سٌـمّت الحكومة، د. عاصم أحمد حسن مستشاراً ثقافياً لسفارة السودان بالقاهرة، خلفاً للدكتور مرتضى علي عثمان.

وشغل حسن، مدير الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن، إنّ تعيين أي مستشار ثقافي بالسفارات بالخارج يؤكد حرص الدولة على رعاية ومتابعة مصالح السودان الثقافية بالخارج، كما هو الحال مع المصالح السياسية والاقتصادية، ويُساهم في تبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في مصر، إلى جانب الإشراف على الطلاب المُبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية، واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن، والمشاركة في تنميته.

ولفت وزير التعليم العالي إلى مخاطبته؛ الجهات العليا بالدولة لضرورة المُصادقة على تعيين ملحقين ثقافيين بعدد من الدول العربية والآسيوية لأهمية المنصب، وما يؤديه من خدمات.