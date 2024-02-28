تشاد: ليلة دامية في محيط مقر الوكالة الوطنية لأمن الدولة

انجمينا: رفيق انفو

تعرض مقر الوكالة الوطنية لأمن الدولة (ANSE) في تشاد لهجوم مسلح في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق 28 فبراير 2024. وقد أسفر هذا الهجوم عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص.

بحسب المتحدث باسم الحكومة عبدالرحمن غلام الله، فإن الهجوم نفذه عناصر محسوبة على الحزب الاشتراكي بلاحدود بقيادة يحي ديلو وذلك ردًا على اعتقال أبكر أترابي، القيادي في الحزب، الذي كان متهمًا بمحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في تشاد. وتشير مصادر رفيق انفو إلى أن أقارب أبكر أترابي كانوا وراء تنفيذ الهجوم بسبب استياءهم من مقتل ابنهم.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع واعتقال الجناة المشتبه بهم. وقد أكد الناطق باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله، أن الحكومة لن تتساهل في ملاحقة المتورطين في الهجوم وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديمهم إلى العدالة.

وفي ضوء الحادث، أعرب مستشار سابق برئاسة الجمهورية عن استيائه وأدان الهجوم، مشيرًا إلى سقوط 8 قتلى وعدة جرحى نتيجة لهذا العمل العنيف.

وأفاد رئيس الحزب الاشتراكي يحي ديلو أنه محاصر في مقر الحزب ، وشوهد استنفار عسكري في شوارع العاصمة أنجمينا .