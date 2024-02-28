مشرعون جمهوريون بواشنطن: تعيين مبعوث خاص للسودان بعد 10 أشهر من بدء الحرب يدل على فشل آخر لإدارة بايدن

متابعات: السوداني

قال مشرعون جمهوريون، إنّ التعيين المؤقت لمبعوث خاص للسودان، جاء بعد 10 أشهر من بدء الحرب “لا يجب أن ينظر إليه كاعتراف من إدارة بايدن بأهمية الأزمة، إنما يدل على فشل آخر في تجاوبها مع الأزمة”.

وأوضح المشرعون أنّ المبعوث الخاص المعين لن يتمتع بالصلاحيات الكافية واللازمة، لأنه لن يخضع لمصادقة الكونغرس – كونه أقر قانوناً يلزم المصادقة على المبعوثين الخاصين بهدف إعطائهم صلاحيات تمكنهم من تمثيل أمريكا بشكل فعّال.

وأضاف المشروعون في بيان وقع عليه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش: “يجب أن يكون ‎السودان على رأس أولويات الوزير بلينكن والرئيس بايدن، ونأمل أن يساعد هذا التعيين على إعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه السودان، وأن يتم تزويد المبعوث بالسلطة اللازمة لقيادة هذه السياسة”.

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