إنصاف مدني: لا تركزوا على شكلي إنما على ما أقدمه من أعمال فنية.. فلا جمال يبقى غير جمال الروح  

السوداني: محاسن أحمد عبد الله
أوضحت الفنانة إنصاف مدني، أنه لا غرابة في ظهورها من غير مكياج على صفحتها بالفيس بوك.
وقالت لـ(السوداني): “الموضوع بالنسبة لي عادي، لأنني معتادة على الظهور هكذا في الأسواق وزيارة المعارف، لا أتقيد به كثيراً إلا في الحفلات واللقاءات التلفزيونية”.
وأضافت: “أتمنى عدم التركيز في شكلي، بل يجب التركيز على ما أقدمه من أعمال فنية، فلا جمال يبقى غير جمال الروح”.
واختتمت: “مَن يتابعني عليه أن يتابعني من أجل الغناء سواء بمكياج أو من دونه، ومَن يُريد غير ذلك الساحة مليانة بالوجوه الممكيجة”.