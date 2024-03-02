إنصاف مدني: لا تركزوا على شكلي إنما على ما أقدمه من أعمال فنية.. فلا جمال يبقى غير جمال الروح

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

أوضحت الفنانة إنصاف مدني، أنه لا غرابة في ظهورها من غير مكياج على صفحتها بالفيس بوك.

وقالت لـ(السوداني): “الموضوع بالنسبة لي عادي، لأنني معتادة على الظهور هكذا في الأسواق وزيارة المعارف، لا أتقيد به كثيراً إلا في الحفلات واللقاءات التلفزيونية”.

وأضافت: “أتمنى عدم التركيز في شكلي، بل يجب التركيز على ما أقدمه من أعمال فنية، فلا جمال يبقى غير جمال الروح”.

واختتمت: “مَن يتابعني عليه أن يتابعني من أجل الغناء سواء بمكياج أو من دونه، ومَن يُريد غير ذلك الساحة مليانة بالوجوه الممكيجة”.