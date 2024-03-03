أردول يطالب الدعم السريع بإطلاق سراح “17” فتاة تم اختطافهن من منطقة هبيلا

متابعات: السوداني

دعا القيادي لائتلاف قوى الحرية والتغير – الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، قوات الدعم السريع بإطلاق سراح “17” فتاة تم اختطافهن من منطقة هبيلا ــ ولاية جنوب كردفان واقتيادهن إلى منطقة الدبيبات.

وفشلت قوات الدعم في السيطرة على مدن كبرى في جنوب كردفان، بعد أن تصدت لها قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو.

ونوه أردول إلى أن”اختطاف واقتياد النساء والمواطنين العزل هي جريمة ضد الإنسانية وغير مقبولة إطلاقاً، يجب إطلاق سراحهن فوراً وتمكينهن من العودة إلى منازلهن وأهليهن”.

وتتهم منظمات أممية ودولية، قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها بارتكاب عمليات اغتصاب على أساس عرقى إثني خاصة بولاية غرب دارفور، فيما قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إنّ قوات الدعم قامت ببيع فتيات داخل وفي بعض دول الجوار.

وأوضح أردول على صفحته في الفيسبوك أن “مثل هذه القضايا لا تحقق نصراً عسكرياً، غير أنها تزيد من الاحتقان الاجتماعي وتعزز روح الانتقام، لا يجب استعمال هذا السلاح الخطير”.