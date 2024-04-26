جماعة أنصار السنة: نحن مع الجيش في خندق واحد في معركة الكرامة

أم درمان: السوداني

أكّـدت جماعة أنصار السنة المحمدية، أنها ومنذ الوهلة الأولى للحرب في خندق واحد مع القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين.

وقال والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبي، اليوم، خلال مخاطبته اللقاء الذي نظّمته اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بمسجد السلام بالحارة الثامنة محلية كرري، إنّ جماعة أنصار السنة سجّلت مواقف وطنية بوقفتها المتصلة مع المجتمع المحلي عبر تكايا الإطعام وتقديم الدعم للقوات المسلحة بالمال والرجال، وظل أفراد الجماعة في الصفوف الأمامية يقاتلون نصرةً للحق والوطن، مؤكداً أن الشعب السوداني قدم التضحيات في سبيل عزة وكرامة الوطن.

من جانبه، أوضح الشيخ ربيع المبارك، أن جماعة أنصار السنة المحمدية ومنذ الوهلة الأولى استنفرت الجماعة للذود عن البلاد وأرضها وقيمتها وعقيدتها، وهي في خندق واحد مع القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين بعد أن التف حولها عامة الشعب السوداني، وأكّـد أنّ منابر الجماعة تقف ضد الشائعات الهدّامة التي تقصد للنيل من شعب السودان.

وقال الشيخ بأنهم كسلفية وأنصار سنة بشقيهم المركز العام برئاسة الرئيس العام إسماعيل عثمان الماحي وجماعة أنصار السنة المحمدية الإصلاح بقيادة الرئيس العام عبد الكريم محمد عبد الكريم وجمعية الكتاب والسنة وغيرهم من المشائخ ودعاة الدعوة السلفية في السودان بأنّ منهجهم يوجب عليهم أن يقفوا مع حكومتهم والقوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين وولاة الأمر ومشاطرتهم المواقف.