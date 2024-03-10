أبو الغيط: إيقاف الحرب والحفاظ على وحدة السودان من أولويات الجامعة العربية

الخرطوم: السوداني

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة، الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية (تقدُم) ووفد التنسيقية الذي يقوم بزيارة حالياً إلى القاهرة.

وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أولويات الجامعة العربية في الملف السوداني والمتمثلة في ضرورة إيقَـاف الحرب وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السودانية، مؤكداً على استعداد الجامعة العربية الكامل لتقديم أية مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية من شأنها لَـمّ شمل الأطياف السودانية لحل الأزمة، مشدداً على أهمية مرافقة الدولة السودانية في أي مبادرة من شأنها الوصول للحل.

وقال المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إنّ أبو الغيط استمع إلى عرض وافٍ قدمه الدكتور حمدوك حول تحركات وعمل التنسيقية لمحاولة وقف إطلاق النار بشكل سريع والوصول لعملية سياسية من خلال حوار سوداني جامع يشمل كافة الأطراف لإنقاذ الدولة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على الدولة ومكتسباتها الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن د. حمدوك قدم الشكر للأمين العام على المبادرة التي قام بها من خلال النداء الذي أطلقه يوم 5 مارس الجاري للأطراف السودانية لعمل هدنة خلال شهر رمضان الكريم، متمنياً أن يقوم الطرفان بالبناء عليها للوصول إلى حل سياسي للأزمة.