المبعوث الأمريكي الخاص يبحث مع (تقدم) الجهود الرامية لوقف الحرب

الخرطوم: السوداني

التقى وفدٌ من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتوم بيرييليو، المبعوث الخاص الجديد للرئيس الأمريكي.

وبحث اللقاء، الجهود الرامية لإنهاء الحرب ومخاطر الأوضاع الإنسانية التي أفرزتها الحرب، وتطرق اللقاء لتصورات “تقدم” وما صاغته من خريطة طريق لإنهاء الحرب والأسس والمبادئ التي تستند عليها رؤيتها. تطابقت أطروحات الجانبين حول أهمية توحيد المبادرات الدولية الرامية لإنهاء الصراع الدامي، فضلاً عن ضرورة العمل لمشاركة القوى المدنية في مفاوضات إيقاف الحرب وبناء عملية سياسية شاملة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، واستمع المبعوث الأمريكي لرؤية تقدم حول إنهاء الحرب وبناء السلام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وأكد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوداني والقوى المدنية الساعية لإنهاء الحرب، مطالباً كل الشركاء على ضرورة العمل لإيقاف الحرب فوراً ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية والانهماك في بناء عملية سياسية تفضي لتأسيس حكم مدني ديمقراطي، وشدد بيرييليو على أهمية أن يكون صوت القوى المدنية ومكوناتها كلها حاضراً في مفاوضات إيقاف الحرب وفي جهود معالجة الأوضاع الإنسانية وبناء السلام.

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