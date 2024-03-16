لجان مقاومة الحصاحيصا: مقتل وإصابة 17 مواطناً على يد مليشيا الدعم السريع بقرية أم جريس

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إن مليشيا الدعم السريع قتلت الجمعة 8 مواطنين وأصابت 9 آخرين، في قرية أم جريس ريفي طابت، قبل أن تقوم بعمليات نهب وسرقة شملت كافة المنازل، بالإضافة إلى نهب الممتلكات الخاصة والعامة بما في ذلك المعدات الزراعية بالقرية.

وأضافت اللجان في بيان اليوم السبت أن “مليشيا الدعم السريع قامت أمس بمحاولة اقتحام قرية الحليلة الحلاوين بغرض السرقة والنهب، وبعد أن تجمع المواطنون لمحاولة صدهم أطلقت عليهم الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم أربعة في حالة حرجة”.