مقابر الخرطوم تفيض عن سعتها والولاية تبحث عن مساحات لدفن الموتى

الخرطوم: السوداني

تبحث ولاية الخرطوم، عن إيجاد مساحات لدفن الموتى بعد أن فاضت سعة المقابر الموجودة في أوساط المدن وهي مقابر تاريخية كان مخططاً لها أن تستوعب الدفن في حدود المدن الثلاث، لكن بعد التمدد السكني الأفقي صارت الحاجة ملحة لإيجاد مساحات لدفن الموتى.

ووقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة لدى زيارته اليوم على الأوضاع بمقابر أحمد شرفي بأم درمان، على أوضاع المقابر ميدانياً والتعديات على المساحة المُخصْصة للمقابر وزحف المقابر نحو ملعب رابطة المهدية.

ووجه والي الخرطوم بالشروع فوراً في تسوير ملعب المهدية، وتوجيه المواطنين للدفن في المواقع الخالية والتي برزت من خلال الزيارة، كما قرّر الوالي تكوين لجنة من كافة الأطراف المعنية لمراجعة كل المباني والأسوار الموجودة حول مقابر أحمد شرفي في إطار البحث عن مواقع خالية يتم فيها دفن الموتى.

كما وجه الوالي بتأهيل وإكمال مغسلة تجهيز الموتى الملحقة بمسجد المقابر.

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