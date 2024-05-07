“زين” تطلق برنامج التدريب على الإسعافات الأولية بأم درمان

متابعات: السوداني

دشّنت الشركة السودانية للهاتف السيار – “زين”، مطلع هذا الأسبوع بأم درمان، بالتعاون مع مركز الخيف، سلسلة من الدورات التدريبية على الإسعافات الأولية التي زادت الحاجة إليها بعد تضرر القطاع الصحي والنقص الكبير في الكوادر الطبية والصحية بسبب حالة النزوح واللجوء الواسعة.

وتهدف الدورات التدريبية لتزويد الشباب المتدربين من الجنسين بدورات مكثفة تشمل مختلف أنواع الإسعافات الأولية.

انطلقت الدورة الأولى في الخامس من شهر مايو الجاري، لتتواصل بصورة متعاقبة لتدريب 150 من الراغبين في تقديم خدمة الإسعافات الأولية والتطبيب المنزلي.

يقوم بالتدريب نخبة متميزة من الكوادر المؤهلة ذات الخبرة الواسعة في المجال الطبي، وذلك بهدف تقديم محتوى يؤهل لمواصلة تطوير المهارات وتنمية القدرات في هذا المجال الحيوي المهم، ويتلقى المتدرب شهادة تدريب معتمدة.

جديرٌ بالذكر أن شركة “زين” ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل من العام الماضي، ظلت تحرص على تقديم مبادرات مختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمات الاتصالات رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملياتها والأضرار التي لحقت بمبانيها وبنيتها التحتية في العاصمة وعدد من الولايات.

ووجّهت الإدارة العليا لشركة “زين” وإدارة المجموعة بالكويت الشقيقة بمضاعفة الجهود خاصة في محور المسؤولية المجتمعية والتفاعل مع قضايا المجتمع الملحة، ونفّذت “زين” مشروع دعم إفطارات رمضان الذي غطى عدد 30 ألف مستفيد في 9 ولايات، كما نفّذت حملة متكاملة لإصحاح البيئة بولاية البحر الأحمر بمشاركة أكثر من 500 مُتطوِّع، وتستعد الشركة حالياً لتدشين مشروع التدريب ورفع القدرات للشباب والمرأة بولاية نهر النيل، وذلك بعد توقيعها لمذكرة تفاهم مع جامعة وادي النيل، ويهدف المشروع لتمليك الشباب أدوات ومهارات تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة المنتجة.