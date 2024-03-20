الميرغني يلتقي سفراء عرب معتمدين لدى السودان

في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا الى مدينة بورتسودان التقى، السيد جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رئيس تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، بعض السفراء العرب المعتمدين في السودان، لوضعهم في صورة التطورات السياسية والإنسانية في البلاد، وهو اللقاء الأول من سلسلة اللقاءات المقرر عقدها خلال زيارته الحالية إلى بورتسودان بعد لقائه المرتقب مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

وأطلع الميرغني، السفراء العرب على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية السودانية بما في ذلك رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل للحل التي ترتكز علي دعوة رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني للوفاق الوطني الشامل.

وأكد الميرغني أن رؤية الحزب تقوم على أساس ضرورة الحفاظ على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها القومية والدستورية وفي مقدمتها الجيش السوداني صمام الأمان للحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وتبادل الميرغني والسفراء العرب وجهات النظر والآراء حول مجمل القضية السودانية والتحديات التي تواجهها.

وتحدث الميرغني عن أهمية دور جامعة الدول العربية في هذه المرحلة ودعا إلى وضع سياسة عربية موحدة وموقف عربي متكامل، يهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز السلام في ربوع السودان، مشيراً إلى تواصله وتنسيقه المستمر مع الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط.

من جانبهم، أكد السفراء العرب أن هذه اللقاءات تشكل فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة ودعم القضايا العادلة للشعب السوداني. مشددين على دعم بلادهم المبدئي لانهاء الحرب في السودان.