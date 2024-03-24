غوتيريش يلتقي لاجئين سودانيين على مائدة إفطار بالقاهرة

القاهرة: السوداني

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمجموعة من اللاجئين السودانيين، الذين فَـرّوا مؤخراً من الحرب في السودان إلى مصر خلال إفطار رمضاني أمس السبت.

وخلال الإفطار، أكد غوتيريش على أهمية السلام والاستقرار، خاصّةً خلال شهر رمضان المبارك، وحَــثّ جميع أطراف النزاع في السودان على الالتزام بوقف أعمال العُنف.

وقال غوتيريش: “في هذه اللحظة، يجب على المجتمع الدولي أن يعبر للشعب السوداني عن نفس التضامن الذي قدّمه السودانيون دائماً لأولئك الذين كانوا لطالما يبحثون عن الحماية والأمان بداخل السودان“.

وتأتي زيارة غوتيريش قبل أسابيع قليلة من دخول الصراع في السودان عامه الأول، اعتباراً من 17 مارس 2024. ووفقاً لأرقام وزارة الخارجية المصرية، فر أكثر من 500 ألف سوداني من الصراع في السودان إلى مصر، مما جعل مصر ثاني أكبر مضيف للسودانيين الفارين من الصراع القائم، تليها تشاد.

وفي خلال 11 شهراً، زاد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر بمقدار خمسة أضعاف تقريباً. وتوفر لهم المفوضية التسجيل وخدمات الحماية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة النقدية للفئات الأكثر احتياجاً. ومع ذلك، مع تلبية 22 في المائة فقط من نداء التمويل حتى الآن، فإنّ استدامة هذه الخدمات مُعرّضة للخطر.

ومن جانبها، أفادت د. حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين لدى الحكومة المصرية ولدى جامعة الدول العربية، “يظل الدعم الإضافي للمفوضية والحكومة المصرية، على المُستويين المركزي والمحلي، ضرورياً، خاصة لمواصلة ضمان الوصول الشامل إلى الخدمات العامة للجميع. لا يمكن للأزمة السودانية أن تصبح أزمة أخرى منسية.”