صيانة طريق الدبة – دنقلا بتكلفة (582) مليون جنيه

دنقلا: السوداني

أعلنت الهيئة القومية للطرق والجسور قطاع الشمالية، عن بدء عمليات الصيانة لطريق الدبة – دنقلا بطول 150 كلم بتكلفة (582) مليون جنيه.

وقال مدير القطاع الشمالي بالهيئة القومية للطرق والجسور، عبد الله فتح الرحمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الصيانة العاجلة بقطاع الدبة – دنقلا (165) كيلو، موضحاً أن التنفيذ بدأ من قرية الصحابة حتى كوبري السليم ومن ثم مروى. وأضاف: الصيانة تستهدف تغطية (70) ألف متر مربع من الحُفر والتشققات والأسطح المتآكلة بالطريق عبر الخلطات الأسفلتية الباردة، بجانب تركيب ثلاث عبارات أنبوبية بواسطة الشركة المنفذة شريان الشمال”، منوهاً إلى أن أهمية الطريق تأتي باعتباره إحدى البوابات الرئيسية للمسافرين والتجارة العابرة لكل الولايات بما فيها ولايات كردفان وشمال دارفور.

وأوضح المهندس من شركة الشمال، عبد الحليم الشريف، أن شركة شريان الشمال بدأت العمل في قطاع دنقلا – الدبة بطول (150) كلم من منطقة الصحابة عند الكيلو 450 ومنها إلى مدينة الدبة، أن مدة العقد ثلاثة أشهر، متوقعاً أن يكتمل العمل قبل المدة المحددة.

وأوضح المهندس بالهيئة القومية للطرق والجسور القطاع الشمالي، عبد الإله محمد عباس إلى أن الأعمال تسير بصورة جيدة حتى مدينة الملتقى لتغطية وصيانة وترقيع الحُفر.