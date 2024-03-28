مساعدات طبية بمليون دولار من إندونيسيا للسودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت الحكومة الإندونيسية، عن تخصيص مبلغ مليون دولار في شكل مساعدات طبية مختلفة للسودان لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

وأوضح سفير السودان لدى إندونيسيا، د. ياسر محمد علي، أن المساعدات المقدمة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وللتخفيف من آثار الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي في السودان، مبيناً أنّ المساعدات تشتمل على الأدوية والمعدات الصحية. وأوضح السفير أنه يبذل جهوداً حثيثة بالتنسيق مع الأطراف المعنية في إندونيسيا لتيسير وصول تلكم المساعدات، بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية في السودان، وأضاف أن حكومة إندونيسيا، ممثلة في الصليب الأحمر الإندونيسي، سبق وأن ساهمت بإرسال حاوية من الأدوية والمعدات الطبية في نوفمبر الماضي.