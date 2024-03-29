مليشيا الدعم السريع تختطف الأطفال طلباً للفدية في ولاية الجزيرة

متابعات: السوداني

في خطوةٍ جديدةٍ ضمن انتهاكاتها وابتزازاتها العديدة المستمرة، قامت مليشيا الدعم السريع باختطاف الأطفال – في منطقة شبونة فضيل جنوب ولاية الجزيرة – وتفرض على أهاليهم فدية مالية تبلغ 500 ألف جنيه سوداني – على أقل تقدير – مقابل إطلاق سراحهم.

وتعد جرائم اختطاف الأطفال من أخطر وأبشع الجرائم الماسّة بحياة الطفل وسلامته الجسدية، كونها ترتكب ضد أضعف المخلوقات البشرية على وجه الأرض.

تقول الأمم المتحدة إنّه في السنوات الأخيرة، ارتفع معدل اختطاف الأطفال بشكل حادٍ في الحالات المُدرجة على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح، سواء كان لإرهاب المجتمعات أو استهداف مجموعات محددة أو إجبار الأطفال على المشاركة في الأعمال العدائية. واستجابة لهذا الاتّجاه المقلق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2225 في عام 2015، وأقرّ رسمياً بأهمية محاسبة الأطراف على اختطاف الأطفال.