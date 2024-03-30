تقدم تُدين التهجير القسري والانتهاكات الواسعة للدعم السريع تجاه المدنيين بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الانتهاكات الواسعة تجاه المدنيين بعدد من مناطق ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في عدة قرى وما تلاها من تهجير قسري لمواطني تلك القرى في ولاية الجزيرة.

واعتبر بيان للتنسيقية، اليوم السبت، الإجراءات التي تمت في تلك المناطق تجاه سكانها المدنيين جرائمَ غير مقبولة أو مبررة تجاه السكان المدنيين، وتُعد في ذات الوقت خرقاً للالتزامات الموقع عليها بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” وقوات الدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير 2024م عموماً، والأحكام الخاصة بحماية وضمان سلامة المدنيين، والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكانهم.

وأدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية هذه الانتهاكات التي تتم تجاه المدنيين في الجزيرة، وتعتبر أنّ مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم هي مسؤولية الدعم السريع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وطبقاً لذلك فعلى قوات الدعم السريع ومن واقع تلك المسؤولية الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم واتخاذ إجراءات شفّافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.

وأكدت “تقدم”، موقفها المبدئي المستمر القائم على رفض أي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان وتأكيدها مجدداً على رؤيتها لوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي المفضي لتشكيل حكم دستوري مدني تخضع له مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وتتم عبرها إعادة بناء وتأسيس مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والأجهزة العدلية والقضاء وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة الجناة ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضرر المتضررين وإعادة الإعمار بوصفها إجراءات مرتبطة بوقف الحرب وتأسيس سلام شامل دائم وحكم مدني ديمقراطي مستدام والتي تمثل في مجملها أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.