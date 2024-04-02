انعقاد اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) بأديس أبابا

متابعات: السوداني

بدأت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) اجتماعاتها ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسيناقش الاجتماع الذي يترأسه د. عبد الله حمدوك في الفترة ما بين (2 – 4) أبريل، تقرير عمل المكتب التنفيذي في الفترة (20 ديسمبر حتى 2 أبريل)، وتقرير اللجنة السياسية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب والاتصالات بالقوى السياسية خارج (تقدم.

كما يناقش الاجتماع تقرير لجنة العون الإنساني لـ(تقدم)، وسيقف على مجهودات اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي، ويستعرض تقارير لجان الورش، لجان التمثيل والشمول واللجنة المشتركة حول التواصل مع الفئات الأخرى.

وكان الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية والطاهر حجر عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية قد وصلا إلى أديس أبابا قادمين من إقليم دارفور للمشاركة في اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، حيث انضما إلى بقية أعضاء المجلس الرئاسي المشاركين في اجتماع تقدم.