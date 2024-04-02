(أوشا): الوضع الإنساني مأساوي لـ(602) ألف نازح في مناطق سيطرة الحركة الشعبية

متابعات: السوداني

قال برنامج الأمم المتحدة لشؤون الانسانية “اوشا”، إن الوضع الإنساني مأساوي لـ(602) ألف نازح، بالإضافة إلى أفراد المجتمع المضيف في مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال بجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إنّ نصف سكان السودان ــ نحو 25 مليون يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، حيث أطلقت نداءً لجمع 4 مليارات دولار، واعتمدت الحكومة السودانية مُؤخّـراً ثمانية منافذ برية وجوية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف في حسابه على منصة إكس أن نحو 390 ألف نازح داخلياً يقتربون من مستويات كارثية من المعاناة ما لم تتم تلبية الاحتياجات العاجلة على الفور من خلال الوصول غير المشروط.

وتواجه العديد من ولايات السودان خاصةً الخرطوم والجزيرة، أوضاعاً إنسانية بالغة السُّـوء مع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت والكهرباء والمياه.