زيادة انتشار حمى الضنك في الخرطوم بحري

متابعات: السوداني

قالت غرفة طوارئ بحري، إنّ الإصابات بحالات يشتبه بأنها حمى الضنك تشهد تصاعداً بوتيرة عالية بمدينة بحري، حيث سجل حي الشعبية أعلى معدلات الإصابة (200) حالة، حي شمبات (100) حالة، حي الصافية (50) حالة، حي المزاد (20) حالة، الدناقلة (12) حالة وحي حلة حمد (2).

ودعت الغرفة في بيان لها على منصة إكس إلى ضرورة التدخل الإنساني والطبي وضمان وصول المرضى وبشكل فوري وآمن إلى مراكز تلقِّي العلاج، ونوّه إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول دائمة وفعّـالة للحد من انتشار حمى الضنك وتحسين الظروف الصحية للسكان المُتضرِّرين للحد من انتشار حمى الضنك.

وتعاني أحياء واسعة من العاصمة الخرطوم ــ من بينها بحري والحاج يوسف ــ وهي مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، من انقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الإنترنت لأكثر من شهر.