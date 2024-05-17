ارتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة سوبا المحطة

أم درمان: مشاعر أحمد

كشف منسق غرفة طوارئ سوبا المحطة، فاروق يعقوب هارون موسى لـ(السوداني)، عن ارتفاع في أسعار السلع الغذائية في المنطقة بنسبة 50% في المواد الأساسية البقوليات والزيت والسكر والفحم.

وقال إن الارتفاع زاد من الضغط على المواطن، وإن هناك أسراً أصبحت تتناول وجبة واحدة في اليوم، والاوضاع اصبحت متأزمة جدًا في المنطقة لجهة انها منطقة اشتباكات.

وأشار إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ 3 أشهر وحتى اليوم، مما تسبب في شح في المياه، حيث يتراوح سعر البرميل بين 4 الى 5 آلاف جنيه، وانه يتم الحصول عليها عبر الكارو.