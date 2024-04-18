البرهان: الجيش قادرٌ على دحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قُدرة القوات المسلحة على دحر التمرد وطرده من كُلِّ شبر في السودان وبإرادة الشعب السوداني، الذي أكد انحيازه التام لصالح جيشه الوطني.

والتقى البرهان بمكتبه اليوم، الأمين العام لمنظمة البحيرات العُظمى، السفير جون صوميل كاهولو، بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض علي.

وأعرب البرهان، عن شكر السودان وتقديره لجهود المنظمة ووقوفها إلى جانب السودان، وشدّد على ضرورة أن تعكس المنظمة وغيرها من المنظمات حقيقة الأوضاع في السودان دون تحريف.

من جانبه، أبدى الأمين العام لمنظمة البحيرات العُظمى في تصريح صحفي، رغبة المنظمة للمساهمة في حل الأزمة السودانية، والعمل على وقف الحرب التي تسبّبت في دمار السودان. ووعد بتبني المنظمة لرؤية السودان في المرحلة القادمة وعكسها بوضوح في كافة المنابر الدولية دون تزييف للحقائق.

وأوضح وزير الخارجية المكلف حسين عوض أن اللقاء يأتي في إطار سعي المنظمة للتواصل مع قادة الدول الأفريقية وحل الأزمات، ولفت إلى أنّ المنظمة أصدرت بياناً وأضحاً أدانت فيه انتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية المُتمرِّدة ووصفها بأنها جماعة خارجة عن القانون.